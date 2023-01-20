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Штайнмайер вступился за осторожный подход Шольца к поставке оружия Украине

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 08:51
Штайнмайер вступился за осторожный подход Шольца к поставке оружия Украине
Франк-Вальтер Штайнмайер. фото из Википедии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает правильным осторожный подход правительства к поставкам тяжелого вооружения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По его словам, каждый ответственный политик должен спросить себя, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться.

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"Это следует учитывать, а также оценивать цену отсутствия поддержки", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину "существенно и на постоянной основе".

Он критически оценил политику Германии в отношении России до нападения на Украину. "Было ошибкой не распознать достаточно рано, насколько фундаментально глава российского государства Владимир Путин пересмотрел свой взгляд на мир и что он рискует политической, социальной и экономической руиной своей страны ради своих имперских целей", - сказал Штайнмайер.

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Путин объявил Запад своим врагом - из этого надо делать выводы, добавил он.

Как сообщалось, большинство фракций немецкого Бундестага не поддержали предложение консерваторов ХДС/ХСС вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине боевых танков Leopard 1 и Leopard 2.

Темы: Германияоружиевойнапомощь Украине
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