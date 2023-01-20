Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штайнмайер вступился за осторожный подход Шольца к поставке оружия Украине

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 09:51
Франк-Вальтер Штайнмайер. фото из Википедии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает правильным осторожный подход правительства к поставкам тяжелого вооружения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По его словам, каждый ответственный политик должен спросить себя, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться.

"Это следует учитывать, а также оценивать цену отсутствия поддержки", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину "существенно и на постоянной основе".

Он критически оценил политику Германии в отношении России до нападения на Украину. "Было ошибкой не распознать достаточно рано, насколько фундаментально глава российского государства Владимир Путин пересмотрел свой взгляд на мир и что он рискует политической, социальной и экономической руиной своей страны ради своих имперских целей", - сказал Штайнмайер.

Путин объявил Запад своим врагом - из этого надо делать выводы, добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, большинство фракций немецкого Бундестага не поддержали предложение консерваторов ХДС/ХСС вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине боевых танков Leopard 1 и Leopard 2.

Темы: Германияоружиевойнапомощь Украине
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоНАБУ задержало замминистра из-за взятки – источники

ГУР: Нагнетание темы угрозы нападения со стороны Беларуси – российская ИПСО

фото, видеоРуководители государства попрощались с представителями МВД, погибшими в Броварах

Чехия отрицает готовность отдать Украине танки Leopard, полученные вместо Т-72

фото, видеоВ России пожар на нефтебазе

Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден

Все новости...
Германия
Зеленский верит, что танки для Украины помогут усилить у РФ ощущение неудачи
Немецкие танки могут поехать в Украину и без американских – новый министр обороны
Нидерланды могут заплатить за Leopard 2, которые будут отправлены в Украину
Последние новости
19:46
На Николаевщине подорвалось авто: 4 пострадавших, среди них младенец
19:29
Нефть - на первом месте среди товаров, за счет которых товарооборот между Грузией и РФ вырос на 50%
19:21
обновленоНАБУ задержало замминистра из-за взятки – источники
19:01
Зеленский призвал мир остановить агрессии, ломающие продовольственный рынок
18:36
Оккупанты проверяют места проживания жителей Херсонщины – Генштаб
18:27
Россияне безуспешно пытались наступать на Авдеевском направлении – сводка Генштаба
18:21
Фонд развития ОПЕК привлек 1 миллиард долларов с продажи своих первых в истории облигаций
18:13
ГУР: Нагнетание темы угрозы нападения со стороны Беларуси – российская ИПСО
17:54
Правительство Франции пока не планирует менять проект пенсионной реформы, несмотря на протесты
17:15
Додон пугает втягиванием Молдовы в "войну НАТО с Россией"
Все новости...