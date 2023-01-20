Затримали сімох зрадників, які корегували ракетні удари по Дніпру

У Дніпрі затримали сімох зрадників, які корегували ракетні удари по місту та передавали розвіддані генеральному штабу збройних сил Російської Федерації.

Джерело: СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України зрадники під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації "SERB" добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури Дніпра.

Реклама:

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати, які окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, зазначають в СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Наразі проведено кілька обшуків за місцями мешкання фігурантів, вилучено документи, мобільні телефони з листуванням, які підтверджують протиправну діяльність.

За даними правоохоронців, куратором є лідер проросійської радикальної громадської організації "русское освободительное движение SERB", головним ідеологічним фактором якої є спротив євроінтеграційному руху України та підтримка ідеї відчуження її територій до складу РФ.

За даними спецслужби, це громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої "південно-східної Української республіки", підконтрольної країні-агресору.

Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГУ Генштабу зс РФ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків.

Раніше група перебувала в "режимі очікування", а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України, зазначають в СБУ.

Сімом викритим мешканцям Дніпра, які входили до розвідувальної мережі оголошено підозру в державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.