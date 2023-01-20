Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримали сімох зрадників, які корегували ракетні удари по Дніпру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 10:21
фото СБУ

У Дніпрі затримали сімох зрадників, які корегували ракетні удари по місту та передавали розвіддані генеральному штабу збройних сил Російської Федерації.

Джерело: СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України зрадники під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації "SERB" добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури Дніпра.

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати, які окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, зазначають в СБУ.

Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі проведено кілька обшуків за місцями мешкання фігурантів, вилучено документи, мобільні телефони з листуванням, які підтверджують протиправну діяльність.

 
 

За даними правоохоронців, куратором є лідер проросійської радикальної громадської організації "русское освободительное движение SERB", головним ідеологічним фактором якої є спротив євроінтеграційному руху України та підтримка ідеї відчуження її територій до складу РФ.

За даними спецслужби, це громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої "південно-східної Української республіки", підконтрольної країні-агресору.

Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГУ Генштабу зс РФ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків.

Раніше група перебувала в "режимі очікування", а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України, зазначають в СБУ.

Сімом викритим мешканцям Дніпра, які входили до розвідувальної мережі оголошено підозру в державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Теми: Дніпроракетний ударСБУвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Німеччина досі не рахувала свої справні танки Leopard, щоб "не створювати хибних вражень" - ЗМІ

оновленоНАБУ затримало заступника міністра через хабар – джерела

ГУР: Нагнітання теми загрози нападу з боку Білорусі – російська ІПСО

фото, відеоКерівники держави попрощалися з представниками МВС, які загинули в Броварах

Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72

фото, відеоУ Росії пожежа на нафтобазі

Усі новини...
Дніпро
Під завалами багатоповерхівки в Дніпрі знайшли велику суму грошей – мер
"Все життя попереду… мало бути". Історії вбитих російською ракетою дітей у багатоповерхівці Дніпра
Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: 11 людей залишаються зниклими безвісти
Останні новини
20:29
Затриманого заступника міністра звільнять з посади – Мінінфраструктури
20:10
Франкомовний "рупор Кремля" RT France припиняє діяльність
20:05
Німеччина досі не рахувала свої справні танки Leopard, щоб "не створювати хибних вражень" - ЗМІ
19:46
На Миколаївщині підірвалося авто: 4 постраждалих, серед них немовля
19:29
Нафта – на першому місці серед товарів, за рахунок яких товарообіг між Грузією та РФ зріс на 50%
19:21
оновленоНАБУ затримало заступника міністра через хабар – джерела
19:01
Зеленський закликав світ зупинити агресії, що ламають продовольчий ринок
18:36
Окупанти перевіряють місця проживання мешканців Херсонщини – Генштаб
18:27
Росіяни безуспішно намагалися наступати на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
18:21
Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 мільярд доларів з продажу своїх перших в історії облігацій
Усі новини...