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Задержаны семь предателей, которые корректировали ракетные удары по Днепру

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 09:21
Задержаны семь предателей, которые корректировали ракетные удары по Днепру

В Днепре задержали семерых предателей, которые корректировали ракетные удары по городу и передавали разведданные генеральному штабу вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: СБУ, Днепропетровская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины предатели под кураторством лидера пророссийской радикальной общественной организации "SERB" добровольно согласились предоставлять информацию о местах расположения объектов энергетической и критической инфраструктуры Днепра.

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По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты, которые оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места "прилетов", чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, отмечают в СБУ.

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Кроме того, агенты РФ собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Проведено несколько обысков по местам проживания фигурантов, изъяты документы, мобильные телефоны с перепиской, которые подтверждают противоправную деятельность.

 
 

По данным правоохранителей, куратором является лидер пророссийской радикальной общественной организации "русское освободительное движение SERB", главным идеологическим фактором которой является сопротивление евроинтеграционному движению Украины и поддержка идеи отчуждения ее территорий в состав РФ.

По данным спецслужбы, это гражданин РФ, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой "юго-восточной Украинской республики", подконтрольной стране-агрессору.

Впоследствии злоумышленник бежал в Россию, где был завербован кадровыми сотрудниками ГУ Генштаба вс РФ. По их заданию он создал собственную агентуру из своих "идейных" единомышленников-земляков.

Ранее группа находилась в "режиме ожидания", а в октябре 2022 года начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины, отмечают в СБУ.

Семерым разоблаченным жителям Днепра, которые входили в разведывательную сеть объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: Днепрракетный ударСБУвойна
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