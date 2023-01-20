Росіяни у четвер масово обстрілювали Запорізьку область, на Донбасі проводили штурми - дані ОДА

Російські військові 19 січня обстріляли десятки населених пунктів в Запорізькій області. В результаті обстрілів загинули цивільні на Херсонщині та Донбасі.

Джерела: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Сумщина: 19 січня російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду, на території якої вибухнули 8 мін, а також скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вночі та вранці — без обстрілів.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Чарівне, Ольгівське, Щербаки, Кам'янське, Залізничне, Гуляйпільське, Гуляйполе, Білогір'я, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка, Плавні, Приморське.

Надійшло 34 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Харківщина: ворог обстрілював з артилерії, мінометів та РСЗВ райони Тимофіївки, Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Вільшаної, Дворічної, Куп’янська та ін.

У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. У Куп'янську пошкоджено три приватних будинка. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату. У Дворічній обстріляно два приватні будинка. Без жертв.

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Луганщина: ситуація в області залишається складною. Відбито атаки росіян в районах Новоселівського і Білогорівки. На Куп’янському напрямку обстріляні райони Стельмахівки та Новоселівського.

На Лиманському напрямку ворог відкривав вогонь із усіх наявних вогневих засобів по районах Новоєгорівки, Макіївки, Невського, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва.

Донеччина: вночі — обстріл Часового Яру. Постраждали будівля дитсадка та приватні будинки. Зранку — прильоти по Лиману, пошкоджені приватні будинки.

На ранок відбувся масований артобстіл центральної частини міста Авдіївка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, здійснювались штурмові дії на напрямках Красногорівки, Новобахмутівки, Опитного та Водяного.

Минулої доби до пізнього вечора тривали обстріли позицій майже по всій лінії бойових дій в Очеретинській громаді. Ворог здійснював активні наступальні дії, особливо в районі селищ Красногорівка, Новобахмутівка, Водяне. За добу на Донеччині: 4 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: вчора двічі — зранку та вдень — ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією Генерального штабу ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Новоолександрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Республіканець,Тягинка, Новотягинка,Токарівка, Інгулець, Одрадокам’янка, Іванівка, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Благовіщенське, Розлив та Херсон.

Поблизу центру міста Херсона була атака, росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу з РСЗВ. Сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Загоряння ліквідовано, снаряди прибрано. Загалом за добу на Херсонщині через обстріли армії РФ 3 людини поранено, 1 загинула.

На Херсонщині високою залишається мінна небезпека. Минулої доби поблизу села Червоний Яр постраждали двоє чоловіків, один чоловік загинув в медзакладі, за життя іншого борються лікарі.