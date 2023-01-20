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Россияне в четверг массово обстреливали Запорожскую область, на Донбассе проводили штурмы - данные ОГА

"Украинская правда"Пятница, 20 января 2023, 10:18
Фото: Донецкая ОГА

Российские военные 19 января обстреляли десятки населенных пунктов в Запорожской области. В результате обстрелов погибли гражданские на Херсонщине и Донбассе.

Источники: данные областных государственных администраций

Детали: Сумская область: 19 января российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду, на территории которой взорвались 8 мин, а также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. Ночью и утром - без обстрелов.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Чаривне, Ольговское, Щербаки, Каменское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Гуляйполе, Белогорье, Малиновка, Щербаки, Степногорск, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка, Плавни, Приморское.

Поступило 34 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Детали о последствиях уточняются.

Харьковщина: враг обстреливал из артиллерии, минометов и РСЗО районы Тимофеевки, Ветеринарного, Стрелецкой, Зеленого, Старицы, Волчанска, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Ольшаной, Двуречной, Купянска и др.

В Купянском районе от обстрелов пострадал Купянск и Двуречная. В Купянске повреждены три частных дома. Также оккупанты из РЗК С-300 обстреляли помещение школы-интерната. В Двуречной обстреляны два частных дома. Без жертв.

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Луганщина: ситуация в области остается сложной. Отбиты атаки россиян в районах Новоселовского и Белогоровки. На Купянском направлении обстреляны районы Стельмаховки и Новоселовского.

На Лиманском направлении враг открывал огонь из всех имеющихся огневых средств по районам Новоегоровки, Макеевки, Невского, Площанки, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Донецкая область: ночью - обстрел Часового Яра. Пострадали здание детсада и частные дома. Утром - прилеты по Лиману, повреждены частные дома.

На утро состоялся массированный артобстрел центральной части города Авдеевка. Информация о пострадавших уточняется. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, осуществлялись штурмовые действия на направлениях Красногоровки, Новобахмутовки, Опытного и Водяного.

За прошедшие сутки до позднего вечера продолжались обстрелы позиций почти по всей линии боевых действий в Очеретинской громаде. Враг осуществлял активные наступательные действия, особенно в районе поселков Красногоровка, Новобахмутовка, Водяное. За сутки в Донецкой области: 4 погибших, 3 раненых.

Николаевщина: вчера дважды - утром и днем - враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации Генерального штаба ВСУ, минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Новоалександровка, Гавриловка, Качкаровка, Меловое, Республиканец, Тягинка, Новотягинка, Токаревка, Ингулец, Одрадокаменка, Ивановка, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Благовещенское, Разлив и Херсон.

Вблизи центра города Херсона была атака, россияне целенаправленно ударили по жилому кварталу из РСЗО. Произошел пожар, а также остались неразорвавшиеся боеприпасы. Возгорание ликвидировано, снаряды убраны. Всего за сутки на Херсонщине из-за обстрелов армии РФ 3 человека ранены, 1 погиб.

На Херсонщине высокой остается минная опасность. За прошедшие сутки вблизи села Красный Яр пострадали двое мужчин, один человек погиб в медучреждении, за жизнь другого борются врачи.

Темы: Росcиявойна
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