Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України з важким озброєнням

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 09:33

Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міноборони Фінляндії. 

Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду. Заміна того, що Фінляндія передає Україні, буде коштувати понад 400 млн євро. Орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни, разом з цим пакетом складає 590 млн євро. 

Реклама:

"Пакет озброєння, який ми відправляємо зараз - найбільший з усіх, які вже були. Фінляндія надає важке озброєння та боєприпаси", - зазначив міністр оборони Мікко Савола.

З міркувань безпеки детальніший вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають. Міністр зазначив, що його формували з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх наявних запасів. 

Надання частини цього озброєння стало можливим завдяки двосторонній співпраці Фінляндії та Швеції: 20 січня країни підпишуть двосторонню декларацію, яка передбачає, що Швеція за потреби допоможе Фінляндії компенсувати те, що вона передала Україні. Міністерства оборони продумали, що і в яких об’ємах можуть віддати Україні, аби не ставити під загрозу власну обороноздатність.  

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Фінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Фінляндія
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: