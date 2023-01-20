Финляндия анонсировала самый большой пакет помощи для Украины с тяжелым вооружением

Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Минобороны Финляндии.

Решение принял президент страны 19 января на основе предложения правительства. Замена того, что Финляндия передает Украине, будет стоить более 400 млн евро. Ориентировочная стоимость всей помощи, которую Финляндия предоставила Украине с началом полномасштабной войны, вместе с этим пакетом составляет 590 млн евро.

Реклама:

Из соображений безопасности детальное содержимое пакета и ориентировочное время прибытия этого оружия в Украину не раскрывают. Министр отметил, что его формировали с учетом запросов Украины и того, что могла предоставить Финляндия из своих имеющихся запасов.

Предоставление части этого вооружения стало возможным благодаря двустороннему сотрудничеству Финляндии и Швеции: 20 января страны подпишут двустороннюю декларацию, которая предусматривает, что Швеция при необходимости поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине. Министерства обороны продумали, что и в каких объемах могут отдать Украине, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.

Напомним, 19 января рекордный пакет помощи для Украины анонсировала также Эстония, его общая стоимость - 113 миллионов евро. Отметим, население всей страны - меньше, чем Киева с городами-спутниками. Население Финляндии - 5,5 млн человек.