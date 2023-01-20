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Неподалік резиденції Путіна у Москві встановили ППО – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 10:45
Скрін з відео

За 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві встановили комплекс протиповітряної оборони.

Джерело: "Медуза" з посиланням на Telegram-канал "Сирена"

Деталі: Автор відео повідомляє, що його знято 6 січня поблизу селища Заріччя Одинцовського міського округу Москви. Резиденція Володимира Путіна в Ново-Огарьово розташована за 10 кілометрів від місця розміщення ППО.

За словами автора відео, він виявив установку через гучний звук. За попередньою інформацією, це зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

"Медуза" повідомляє, що ввечері 19 січня в Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви. Разом з установкою поблизу резиденції відомо про щонайменше п'ять.

Зокрема, з'явилися кілька відеозаписів і фотографій, на яких показано "Панцир-С1", встановлені на дахах кількох будівель столиці РФ. 

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Російські Telegram-канали та західні OSINT-фахівці опублікували фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де, як стверджується, також встановлено "Панцир-С1". 

 

Крім того, у Мережі з'явилися фото зенітних ракетних комплексів С-400, встановлених у районі національного парку "Лосиний острів" і на дослідних полях Тімірязєвської сільгоспакадемії в Москві. 

Теми: ППОРосіяПутін
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