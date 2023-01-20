Неподалік резиденції Путіна у Москві встановили ППО – ЗМІ

За 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві встановили комплекс протиповітряної оборони.

Джерело: "Медуза" з посиланням на Telegram-канал "Сирена"

Деталі: Автор відео повідомляє, що його знято 6 січня поблизу селища Заріччя Одинцовського міського округу Москви. Резиденція Володимира Путіна в Ново-Огарьово розташована за 10 кілометрів від місця розміщення ППО.

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За словами автора відео, він виявив установку через гучний звук. За попередньою інформацією, це зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

У Москві встановили ППО неподалік резиденції Путіна – ЗМІ pic.twitter.com/CZNQHLUvto — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 20, 2023

"Медуза" повідомляє, що ввечері 19 січня в Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви. Разом з установкою поблизу резиденції відомо про щонайменше п'ять.

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Зокрема, з'явилися кілька відеозаписів і фотографій, на яких показано "Панцир-С1", встановлені на дахах кількох будівель столиці РФ.

Російські Telegram-канали та західні OSINT-фахівці опублікували фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де, як стверджується, також встановлено "Панцир-С1".

Крім того, у Мережі з'явилися фото зенітних ракетних комплексів С-400, встановлених у районі національного парку "Лосиний острів" і на дослідних полях Тімірязєвської сільгоспакадемії в Москві.