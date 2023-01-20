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Недалеко от резиденции Путина в Москве установили ПВО - СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 января 2023, 10:45
Скрин с видео

В 10 км от резиденции президента России Владимира Путина в Москве установили комплекс противовоздушной обороны.

Источник: "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал "Сирена"

Детали: Автор видео сообщает, что оно снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения ППО.

По словам автора, он обнаружил установку из-за громкого звука. По предварительной информации, это зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

"Медуза" сообщает, что вечером 19 января в Сети начали появляться фото и видео с системами ПВО на крышах зданий и площадках Москвы. Вместе с установкой вблизи резиденции известно о как минимум пяти.

В частности, появились несколько видеозаписей и фотографий, на которых показаны "Панцирь-С1", установленные на крышах нескольких зданий столицы РФ. 

ВИДЕО ДНЯ

Российские Telegram-каналы, а также западные OSINT-специалисты опубликовали фото здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где, как утверждается, также установлен "Панцирь-С1". 

 

Кроме того, в Сети появились фото зенитных ракетных комплексов С-400, установленных в районе национального парка "Лосиный остров" и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. 

Темы: ПВОРосcияПутин
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