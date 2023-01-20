Росіяни зранку обстріляли Краматорськ: ракета впала біля дитсадка, є загиблий

руйнування на Донеччині. фото з ТГ Кириленка

Зранку 20 січня російські війська обстріляли Краматорськ, наслідки ще встановлюються.

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко в Facebook, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, і в ефірі телемарафону

Пряма мова Гончаренка: "Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки".

Деталі: Кириленко уточнює, що російська ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюються.

Оновлено: Пізніше мер уточнив, що ворог вдарив по місту трьома ракетами.

Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, 6 приватних, 2 медичних заклади, школа та садок.

В ефірі національного телемарафону голова ОВА повідомив, що наразі є підтвердження про одну загиблу особу. Слідчо-оперативна група продовжує огляд та фіксацію наслідків ранкового обстрілу росіян.