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Росіяни зранку обстріляли Краматорськ: ракета впала біля дитсадка, є загиблий

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 14:00
руйнування на Донеччині. фото з ТГ Кириленка

Зранку 20 січня російські війська обстріляли Краматорськ, наслідки ще встановлюються.

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко в Facebook, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, і в ефірі телемарафону

Пряма мова Гончаренка: "Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки".

 

Деталі: Кириленко уточнює, що російська ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюються.

Оновлено: Пізніше мер уточнив, що ворог вдарив по місту трьома ракетами.

Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, 6 приватних, 2 медичних заклади, школа та садок. 

В ефірі національного телемарафону голова ОВА повідомив, що наразі є підтвердження про одну загиблу особу. Слідчо-оперативна група продовжує огляд та фіксацію наслідків ранкового обстрілу росіян. 

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Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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