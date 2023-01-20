Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни зранку обстріляли Краматорськ: ракета впала біля дитсадка, є загиблий

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 13:00
Росіяни зранку обстріляли Краматорськ: ракета впала біля дитсадка, є загиблий
руйнування на Донеччині. фото з ТГ Кириленка

Зранку 20 січня російські війська обстріляли Краматорськ, наслідки ще встановлюються.

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко в Facebook, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, і в ефірі телемарафону

Пряма мова Гончаренка: "Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки".

Реклама:
 

Деталі: Кириленко уточнює, що російська ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюються.

Оновлено: Пізніше мер уточнив, що ворог вдарив по місту трьома ракетами.

Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, 6 приватних, 2 медичних заклади, школа та садок. 

ВІДЕО ДНЯ

В ефірі національного телемарафону голова ОВА повідомив, що наразі є підтвердження про одну загиблу особу. Слідчо-оперативна група продовжує огляд та фіксацію наслідків ранкового обстрілу росіян. 

 

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Краматорськ
У Краматорську пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Краматорськ: історія іноземних волонтерів, що вижили після ракетної атаки на Ria Pizza
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: