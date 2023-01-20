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Россияне утром обстреляли Краматорск: ракета упала возле детсада, есть погибший

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 14:00
разрушения в Донецкой области. фото из ТГ Кириленко

Утром 20 января российские войска обстреляли Краматорск, последствия еще устанавливаются.

Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, и в эфире телемарафона

Прямая речь Гончаренко: "Ракетный удар по Краматорску. Опять по гражданской инфраструктуре. Выясняем последствия".

 
 

Детали: Кириленко уточняет, что российская ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаются.

Обновлено: Позже мэр уточнил, что враг ударил по городу тремя ракетами.

Повреждены 8 многоквартирных домов, 6 частных, 2 медицинских учреждения, школа и садик.

В эфире национального телемарафона глава ОВА сообщил, что пока есть подтверждение об одном погибшем человеке. Следственно-оперативная группа продолжает осмотр и фиксацию последствий утреннего обстрела россиян. 

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Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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