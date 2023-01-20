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У Білорусі знову продовжили військові навчання: щонайменше до кінця січня

Ірина БалачукП'ятниця, 20 січня 2023, 10:33
У Білорусі знову продовжили військові навчання: щонайменше до кінця січня
Інфографіка з Telegram "Беларускі Гаюн"

Спільні навчання збройних сил Білорусі та Росії на території БР продовжили щонайменше до 30 січня. 

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Згідно з графіком проведення навчань, 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви. 

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Загалом навчання з 23 січня продовжили на:

  • 227 загальновійськовому полігоні "Борисовський" (Борисовський район) до 28.01;
  • "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.01;
  • полігоні "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.01;
  • "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.01;
  • 212-му авіаційному полігоні "Німан" (Новогрудський район) до 27.01;
  • 230 загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 30.01;
  • 174 навчальному полігоні ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 29.01;
  • полігоні "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 29.01.

Також повідомляється, що 19 січня навчання розпочалися і ще на одному полігоні – 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що вони були заплановані на 19 і 20 січня. 

"Білоруський Гаюн" нагадує, що навчання на білоруських полігонах безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Влада постійно їх продовжує.

ВІДЕО ДНЯ

Загальна кількість продовжень склала вже 39 тижнів.

Теми: БілорусьвійнаЗбройні сили
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