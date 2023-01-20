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В Беларуси снова продлили военные учения: как минимум до конца января

Ирина БалачукПятница, 20 января 2023, 10:33
В Беларуси снова продлили военные учения: как минимум до конца января
Инфографика из Telegram "Беларускі Гаюн"

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России на территории БР продлили как минимум до 30 января.  

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Согласно графику проведения учений, 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.  

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В целом учения с 23 января продлили на:

  • 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Борисовский район) до 28.01;
  • "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.01;
  • полигоне "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 28.01;
  • "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.01;
  • 212-м авиационном полигоне "Неман" (Новогрудский район) до 27.01;
  • 230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 30.01;
  • 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 29.01;
  • полигоне "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 29.01.

Также сообщается, что 19 января учения начались и еще на одном полигоне – 210-й авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока они были запланированы на 19 и 20 января.  

"Беларускі Гаюн" напоминает, что учения на белорусских полигонах непрерывно идут с 29 апреля 2022. Власти постоянно их продлевают.

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Общее число продлений составило уже 39 недель.

Темы: БеларусьвойнаВооруженные силы
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