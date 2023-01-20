В Беларуси снова продлили военные учения: как минимум до конца января

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России на территории БР продлили как минимум до 30 января.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Согласно графику проведения учений, 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.

В целом учения с 23 января продлили на:

227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Борисовский район) до 28.01;

"Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.01;

полигоне "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 28.01;

"Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.01;

212-м авиационном полигоне "Неман" (Новогрудский район) до 27.01;

230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 30.01;

174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 29.01;

полигоне "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 29.01.

Также сообщается, что 19 января учения начались и еще на одном полигоне – 210-й авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока они были запланированы на 19 и 20 января.



"Беларускі Гаюн" напоминает, что учения на белорусских полигонах непрерывно идут с 29 апреля 2022. Власти постоянно их продлевают.

Общее число продлений составило уже 39 недель.