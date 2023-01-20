Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси снова продлили военные учения: как минимум до конца января

Ирина БалачукПятница, 20 января 2023, 11:33
Инфографика из Telegram "Беларускі Гаюн"

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России на территории БР продлили как минимум до 30 января.  

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Согласно графику проведения учений, 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.  

В целом учения с 23 января продлили на:

  • 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Борисовский район) до 28.01;
  • "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.01;
  • полигоне "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 28.01;
  • "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.01;
  • 212-м авиационном полигоне "Неман" (Новогрудский район) до 27.01;
  • 230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 30.01;
  • 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 29.01;
  • полигоне "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 29.01.

Также сообщается, что 19 января учения начались и еще на одном полигоне – 210-й авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока они были запланированы на 19 и 20 января.  

"Беларускі Гаюн" напоминает, что учения на белорусских полигонах непрерывно идут с 29 апреля 2022. Власти постоянно их продлевают.

Общее число продлений составило уже 39 недель.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

обновленоНАБУ задержало замминистра из-за взятки на генераторах – источники

ГУР: Нагнетание темы угрозы нападения со стороны Беларуси – российская ИПСО

фото, видеоРуководители государства попрощались с представителями МВД, погибшими в Броварах

Чехия отрицает готовность отдать Украине танки Leopard, полученные вместо Т-72

Все новости...
Беларусь
Воздушная тревога объявлена по всей Украине: в Беларуси взлетел истребитель МиГ
Из Беларуси в Россию выехал эшелон с военной техникой, в котором было 50 вагонов
Аналитики ISW спрогнозировали, когда можно ждать наступления со стороны Беларуси
Последние новости
22:01
видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников
21:30
Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники
21:04
Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров - СМИ
20:54
Зеленский о погибших в Броварах: Сколько светлых людей забирает военное время
20:29
Задержанного замминистра уволят с должности – Мининфраструктуры
20:10
Франкоязычный "рупор Кремля" RT France прекращает деятельность
20:05
Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ
19:46
На Николаевщине подорвалось авто: 4 пострадавших, среди них младенец
19:29
Нефть - на первом месте среди товаров, за счет которых товарооборот между Грузией и РФ вырос на 50%
19:21
обновленоНАБУ задержало замминистра из-за взятки на генераторах – источники
Все новости...