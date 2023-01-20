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Нідерланди потенційно готові обговорити надання Україні F-16

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 11:20
Нідерланди потенційно готові обговорити надання Україні F-16
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В уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Як повідомляє NLTimes, про це під час дебатів у парламенті сказав міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Депутат Сьорд Сьордсма від D66 під час дебатів закликав уряд надати Україні бойові машини піхоти та винищувачі F16.

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Вопке Хукстра сказав, що уряд потенційно готовий обговорювати такий запит України. Детальніших слів міністра закордонних справ не наводять. 

Він зазначив також, що на постачання стандартного озброєння "немає табу" і все, що надають Нідерланди, надається на запит України.

Міністерка Кайса Оллонгрен раніше заявила, що Нідерланди готові профінансувати передачу танків Leopard 2 для України, які передадуть інші союзники - так, як вже допомагали з постачанням радянських Т-72 з Чехії. 

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В окремому інтерв’ю Reuters вона сказала, що Нідерланди фіналізують план із передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, про що раніше оголосив прем’єр Марк Рютте.

Теми: НідерландиУкраїназброявійна
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