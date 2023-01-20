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Нідерланди потенційно готові обговорити надання Україні F-16

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 12:20
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В уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Як повідомляє NLTimes, про це під час дебатів у парламенті сказав міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Депутат Сьорд Сьордсма від D66 під час дебатів закликав уряд надати Україні бойові машини піхоти та винищувачі F16.

Вопке Хукстра сказав, що уряд потенційно готовий обговорювати такий запит України. Детальніших слів міністра закордонних справ не наводять. 

Він зазначив також, що на постачання стандартного озброєння "немає табу" і все, що надають Нідерланди, надається на запит України.

Міністерка Кайса Оллонгрен раніше заявила, що Нідерланди готові профінансувати передачу танків Leopard 2 для України, які передадуть інші союзники - так, як вже допомагали з постачанням радянських Т-72 з Чехії. 

В окремому інтерв’ю Reuters вона сказала, що Нідерланди фіналізують план із передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, про що раніше оголосив прем’єр Марк Рютте.

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Теми: НідерландиУкраїназброявійна
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