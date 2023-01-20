Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды потенциально готовы обсудить предоставление Украине F-16

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 12:20
скриншот

В правительстве Нидерландов потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F16, если Киев озвучит такую просьбу.

Как сообщает NLTimes, об этом во время дебатов в парламенте сказал министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Депутат Сьорд Сьордсма от D66 во время дебатов призвал правительство предоставить Украине боевые машины пехоты и истребители F16.

Вопке Хукстра сказал, что правительство потенциально готово обсуждать такой запрос Украины. Более подробные слова министра иностранных дел не приводятся. 

Он отметил также, что на поставку стандартного вооружения "нет табу" и все, что предоставляют Нидерланды, предоставляется по запросу Украины.

Министр Кайса Оллонгрен ранее заявила, что Нидерланды готовы профинансировать передачу танков Leopard 2 для Украины, которые передадут другие союзники - так, как уже помогали с поставкой советских Т-72 из Чехии. 

В отдельном интервью Reuters она сказала, что Нидерланды финализируют план по передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее объявил премьер Марк Рютте.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НидерландыУкраинаоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

обновленоНАБУ задержало замминистра из-за взятки на генераторах – источники

фото, видеоРуководители государства попрощались с представителями МВД, погибшими в Броварах

Чехия отрицает готовность отдать Украине танки Leopard, полученные вместо Т-72

Все новости...
Нидерланды
Нидерланды могут заплатить за Leopard 2, которые будут отправлены в Украину
В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriot
В Нидерландах задержали одного из ключевых боевиков ИГИЛ, которому инкриминируют военные преступления
Последние новости
23:21
Сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первое "золото" на Универсиаде
22:36
Россияне повредили предприятие на Днепропетровщине
22:01
видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников
21:30
Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники
21:04
Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров - СМИ
20:54
Зеленский о погибших в Броварах: Сколько светлых людей забирает военное время
20:29
Задержанного замминистра уволят с должности – Мининфраструктуры
20:10
Франкоязычный "рупор Кремля" RT France прекращает деятельность
20:05
Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ
19:46
На Николаевщине подорвалось авто: 4 пострадавших, среди них младенец
Все новости...