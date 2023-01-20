Нидерланды потенциально готовы обсудить предоставление Украине F-16

В правительстве Нидерландов потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F16, если Киев озвучит такую просьбу.

Как сообщает NLTimes, об этом во время дебатов в парламенте сказал министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Депутат Сьорд Сьордсма от D66 во время дебатов призвал правительство предоставить Украине боевые машины пехоты и истребители F16.

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Вопке Хукстра сказал, что правительство потенциально готово обсуждать такой запрос Украины. Более подробные слова министра иностранных дел не приводятся.

Он отметил также, что на поставку стандартного вооружения "нет табу" и все, что предоставляют Нидерланды, предоставляется по запросу Украины.

Министр Кайса Оллонгрен ранее заявила, что Нидерланды готовы профинансировать передачу танков Leopard 2 для Украины, которые передадут другие союзники - так, как уже помогали с поставкой советских Т-72 из Чехии.

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В отдельном интервью Reuters она сказала, что Нидерланды финализируют план по передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее объявил премьер Марк Рютте.