Поблизу Києва в п'ятницю буде гучно: працюватимуть сапери
П'ятниця, 20 січня 2023, 11:29
На Київщині тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, у п'ятницю можуть лунати звуки вибухів.
Джерело: КМВА в Telegram
Дослівно: "Поблизу столиці буде гучно. Це у Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети".
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Деталі: Повідомляється, що 20 січня підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів.
Громадян закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Під час повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до укриттів.