Поблизу Києва в п'ятницю буде гучно: працюватимуть сапери

На Київщині тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, у п'ятницю можуть лунати звуки вибухів.

Джерело: КМВА в Telegram

Дослівно: "Поблизу столиці буде гучно. Це у Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети".

Деталі: Повідомляється, що 20 січня підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Громадян закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Під час повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до укриттів.