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Поблизу Києва в п'ятницю буде гучно: працюватимуть сапери

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 12:29
ілюстративне фото ДСНС

На Київщині тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, у п'ятницю можуть лунати звуки вибухів.

Джерело: КМВА в Telegram

Дослівно: "Поблизу столиці буде гучно. Це у Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети".

Деталі: Повідомляється, що 20 січня підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Громадян закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Під час повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до укриттів.

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Теми: Київська областьрозмінування
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