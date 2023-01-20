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Вблизи Киева в пятницу будет громко: работают саперы

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 12:29
иллюстративное фото ГСЧС

На Киевщине продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов, в пятницу могут раздаваться звуки взрывов.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно: "Вблизи столицы будет громко. Это в Бучанском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы".

Детали: Сообщается, что 20 января подразделения ГСЧС будут осуществлять ликвидацию взрывоопасных предметов.

Граждан призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться в укрытия.

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Темы: Киевская областьразминирование
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