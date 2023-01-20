Вблизи Киева в пятницу будет громко: работают саперы
Пятница, 20 января 2023, 11:29
На Киевщине продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов, в пятницу могут раздаваться звуки взрывов.
Источник: КГВА в Telegram
Дословно: "Вблизи столицы будет громко. Это в Бучанском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы".
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Детали: Сообщается, что 20 января подразделения ГСЧС будут осуществлять ликвидацию взрывоопасных предметов.
Граждан призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться в укрытия.