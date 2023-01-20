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Глава Пентагону відкрив засідання "Рамштайну": РФ перегруповується, зволікати не час

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 12:30

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю відкрив чергове засідання союзників у форматі "Рамштайн", закликавши їх до більшої допомоги України. 

Виступ Остіна цитує CNN, пише "Європейська правда".

"Це вирішальний момент. Росія перегруповується, набирає війська та намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо. І ми не здригнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії", - сказав Остін.

За його словами, Росія залишається налаштованою на агресію та завоювання, і російські сили посилили свої жахливі атаки, вбивши багатьох невинних українців. 

"Ми знову побачили жорстокість воєнного вибору Росії лише кілька днів тому в місті Дніпро", - сказав він.

Остін додав, що "це вирішальний момент для України у вирішальне десятиліття для світу", тому, не майте сумніву, "ми підтримуватимемо самооборону України стільки, скільки буде потрібно".

Він додав, що атаки Росії покликані зламати дух України, але "вони провалилися, а народ України надихнув світ".

ВІДЕО ДНЯ

У четвер Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткових 2,5 млрд доларів військової допомоги. Пакет включатиме більше бронетехніки та боєприпасів.

Але головна увага зустрічі у форматі "Рамштайн" зосереджена на тому, чи надішле Німеччина бойові танки Leopard в Україну або ж чи принаймні погодить їх передачу з третіх країн.

Теми: РамштайнСШАМіноборони
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