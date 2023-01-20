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Глава Пентагона открыл заседание "Рамштайн": РФ перегруппировывается, медлить не время

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 12:30

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу открыл очередное заседание союзников в формате "Рамштайн", призвав их к большей помощи Украине.

Выступление Остина цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

"Это решающий момент. Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить. Теперь время копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим. И мы не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России", - сказал Остин.

По его словам, Россия остается настроенной на агрессию и завоевания, и российские силы усилили свои ужасные атаки, убив многих невинных украинцев.

"Мы снова увидели жестокость военного выбора России всего несколько дней назад в городе Днепр", - сказал он.

Остин добавил, что "это решающий момент для Украины в решающее десятилетие для мира", поэтому, не сомневайтесь, "мы будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется".

Он добавил, что атаки России призваны сломить дух Украины, но "они провалились, а народ Украины вдохновил мир".

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В четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительных 2,5 млрд долларов военной помощи. Пакет будет включать больше бронетехники и боеприпасов.

Но главное внимание встречи в формате "Рамштайн" сосредоточено на том, пришлет ли Германия боевые танки Leopard в Украину или же хотя бы согласует их передачу из третьих стран.

Темы: РамштайнСШАМинобороны
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