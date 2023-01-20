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Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну", закликав надати F-16

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 12:28
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників Контактної групи з питань оборони України, яка розпочалася на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, закликав партнерів прискоритись із наданням Україні озброєнь.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я можу сотні разів подякувати вам, і це буде абсолютно справедливо і чесно, враховуючи все, що ми вже зробили. Але сотні подяк – це не сотні танків. Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів", – сказав Зеленський.

Але, за його словами, час залишається російською зброєю.

"Ми маємо поспішати. Час має стати нашою спільною зброєю", – наголосив він.

Зеленський завершив свою промову на конференції закликом до наступного зібрання в Рамштайні надати ракети більшої дальності і винищувачі F-16.

"У ваших силах гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор. У ваших силах забезпечити перемогу", – заявив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, в уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Теми: ЗеленськийРамштайндопомога Україніавіа
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