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Зеленский обратился к участникам "Рамштайна", призвал предоставить F-16

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 11:28
Зеленский обратился к участникам Рамштайна, призвал предоставить F-16
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский в виртуальном обращении к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов", – сказал Зеленский.

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Но, по его словам, время остается российским оружием.

"Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием", – подчеркнул он.

Зеленский завершил свою речь на конференции призывом к следующему собранию в Рамштайн предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.

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"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, в правительстве Нидерландов потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F16, если Киев озвучит такую просьбу.

Темы: ЗеленскийРамштайнпомощь Украинеавиа
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