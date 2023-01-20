Остін: У Росії значні бойові втрати і вичерпуються боєприпаси

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п’ятницю на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, що у Росії вичерпуються боєприпаси і вона зазнала значних бойових втрат.

Виступ Остіна цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Україна надихнула світ, а в Росії тим часом вичерпуються боєприпаси. Вона понесла значні бойові втрати", - сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що Москва зараз звертається до своїх небагатьох партнерів, які у неї залишилися, щоб поповнити запаси свого трагічного і непотрібного вторгнення, "але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони здійснюють постачання Росії"..

"Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі", - сказав Остін делегатам у п’ятницю.

Після звернення президента Володимира Зеленського до учасників зустрічі Остін сказав, що "ми й надалі будемо відстоювати принцип, згідно з яким кордони не можна перекроювати силою".

У четвер Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткових 2,5 млрд доларів військової допомоги. Пакет включатиме більше бронетехніки та боєприпасів.

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Але головна увага зустрічі у форматі "Рамштайн" зосереджена на тому, чи надішле Німеччина бойові танки Leopard в Україну або ж чи принаймні погодить їх передачу з третіх країн.