Остин: У России серьезные боевые потери и заканчиваются боеприпасы

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, что у России исчерпываются боеприпасы и она понесла значительные боевые потери.

Выступление Остина цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

"Украина вдохновила мир, а в России тем временем заканчиваются боеприпасы. Она понесла значительные боевые потери", - сказал Остин.

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Глава Пентагона отметил, что Москва сейчас обращается к своим немногим партнерам, которые у нее остались, чтобы пополнить запасы для своего трагического и ненужного вторжения, "но даже Иран и Северная Корея не признают, что они осуществляют поставки России".

"Просто сравните это с огромной поддержкой свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале", - сказал Остин делегатам в пятницу.

После обращения президента Владимира Зеленского к участникам встречи Остин сказал, что "мы и в дальнейшем будем отстаивать принцип, согласно которому границы нельзя перекраивать силой".

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В четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительных 2,5 млрд долларов военной помощи. Пакет будет включать больше бронетехники и боеприпасов.

Но главное внимание встречи в формате "Рамштайн" сосредоточено на том, отправит ли Германия боевые танки Leopard в Украину или же хотя бы согласует их передачу из третьих стран.