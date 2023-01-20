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Швейцарія не проти віддати заморожені активи РФ Україні, але може знадобитись референдум

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 12:30

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, але банки категорично проти такої пропозиції.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Якщо ми серйозно налаштовані на допомогу у відновленні України, ми повинні подумати про те, як ми збираємося це фінансувати", - сказав Кассіс в інтерв'ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger. 

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За його словами, влада низки країн обговорює крок конфіскації російських активів, "але це має бути зроблено коректно і в рамках верховенства права". 

Наразі, за словами Кассіса, Швейцарія заморозила активи росіян, що потрапили під санкції, на 7,5 млрд франків (8,2 млрд доларів), але, згідно із швейцарським законодавством, вони не можуть бути конфісковані. Зміна цього закону, ймовірно, потребуватиме референдуму.  

"Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тільки тому, що ми вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним", - сказав Кассіс. 

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Швейцарські банки дуже критично поставилися до цієї пропозиції. За словами одного із банкірів, якого цитує видання NZZ, нехтування правами власності підірве позицію Швейцарії як фінансового центру.

Інший банкір назвав такий крок "смертним вироком" для швейцарської банківської системи.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати та інші західні країни тиснуть на Швейцарію через заморожені російські активи, які можна було б використати для відновлення України після російського вторгнення.

Нагадаємо, найбагатші російські олігархи втратили минулого року майже $95 млрд на тлі санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.

Теми: ШвейцаріяУкраїнаРосіягроші
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