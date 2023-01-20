Швейцария не против отдать замороженные активы РФ Украине, но может потребоваться референдум

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины, но банки категорически против такого предложения.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать", - сказал Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

По его словам, власти ряда стран обсуждают шаг конфискации российских активов, "но это должно быть сделано корректно и в рамках верховенства права".

Сейчас, по словам Кассиса, Швейцария заморозила активы россиян, попавших под санкции, на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов), но, согласно швейцарскому законодательству, они не могут быть конфискованы. Изменение этого закона, вероятно, потребует референдума.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", - сказал Кассис.

Швейцарские банки очень критично отнеслись к этому предложению. По словам одного из банкиров, которого цитирует издание NZZ, пренебрежение правом собственности подорвет позицию Швейцарии как финансового центра.

ВИДЕО ДНЯ

Другой банкир назвал такой шаг "смертным приговором" для швейцарской банковской системы.

По данным СМИ, Соединенные Штаты и другие западные страны давят на Швейцарию из-за замороженных российских активов, которые можно было бы использовать для восстановления Украины после российского вторжения.

Напомним, самые богатые российские олигархи потеряли в прошлом году почти $95 млрд на фоне санкций, введенных западными странами из-за войны в Украине.