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Дружині ув’язненого білоруського журналіста дали 2 років колонії за інтерв'ю про чоловіка

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 13:42
Дар'я Лосік. фото Белсат

У Білорусі засудили до двох років колонії Дар’ю Лосік, дружину політв’язня, ув’язненого журналіста "Радіо Свобода" Ігоря Лосіка, – за інтерв’ю про нього.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Саме про два роки ув’язнення клопотала прокуратура. Рішення суд ухвалив нанапередодні - на засіданні 19 січня.

Адвокат клопотав призначити Дар’ї Лосік покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Про це просила в останньому слові й сама обвинувачена.

Вирок може бути оскаржений до Верховного суду протягом 10 днів із дня проголошення, повідомило державне білоруське державне інформагентство БелТА.

Дар’ю Лосік звинувачували через інтерв’ю про її чоловіка телеканалу "Белсат" навесні 2022 року, "в якому вона позиціонувала себе як дружину політв’язня".

Дар’ю Лосік затримали вранці 18 жовтня 2022 року після обшуку в неї вдома. США закликали до негайного та безумовного звільнення Дар’ї Лосік, президент "Радіо Свобод"а Джеймі Флай також вимагав негайного її звільнення і засудив її затримання.

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У грудні 2021 року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Разом із Лосіком до тривалих термінів ув’язнення тоді засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Сергія Тихановського, а також чотирьох інших блогерів та опозиційних політиків й активістів.

Лосік та інші обвинувачені наполягають, що справа проти них є політично мотивованою.

У подружжя Лосіків є 4-річна дочка, якою зараз опікуються дідусь і бабуся.

Теми: Білорусьправа людиниЗМІ
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