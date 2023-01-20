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Жене заключенного белорусского журналиста дали 2 года колонии за интервью о муже

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 13:42
Дарья Лосик. фото Белсат

В Беларуси приговорили к двум годам колонии Дарью Лосик, жену политзаключенного, заключенного журналиста "Радио Свобода" Игоря Лосика, - за интервью о нем.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Именно о двух годах заключения ходатайствовала прокуратура. Решение суд принял накануне - на заседании 19 января.

Адвокат ходатайствовал назначить Дарье Лосик наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом просила в последнем слове и сама обвиняемая.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд в течение 10 дней со дня провозглашения, сообщило государственное белорусское государственное информагентство БелТА.

Дарью Лосик обвиняли из-за интервью о ее муже телеканалу "Белсат" весной 2022 года, "в котором она позиционировала себя как жену политзаключенного".

Дарью Лосик задержали утром 18 октября 2022 года после обыска у нее дома. США призвали к немедленному и безусловному освобождению Дарьи Лосик, президент "Радио Свобода" Джейми Флай также требовал немедленного ее освобождения и осудил ее задержание.

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В декабре 2021 года Игоря Лосика приговорили к 15 годам лишения свободы по невыясненным обвинениям. Вместе с Лосиком к длительным срокам заключения тогда приговорили мужа белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, а также четырех других блогеров и оппозиционных политиков и активистов.

Лосик и другие обвиняемые настаивают, что дело против них является политически мотивированным.

У супругов Лосик есть 4-летняя дочь, за которой сейчас присматривают дедушка и бабушка.

Темы: Беларусьправа человекаСМИ
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