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СБУ затримала подругу дружини Стремоусова, яка оселилась в Бучанському районі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 12:50
СБУ затримала подругу дружини Стремоусова, яка оселилась в Бучанському районі
Фото СБУ

Служба безпеки затримала у Бучанському районі Київщині послідовницю відомого колаборанта Кирила Стремоусова, яка адмініструвала канал поширення російської пропаганди, а також підтримувала тісний зв’язок з дружиною колаборанта.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Київської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За інформацією слідства, це громадянка Росії, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини.

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СБУ повідомляє, що спочатку жінка систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Кирилом Стремоусовим у Києві. Задокументовано, що вона підтримувала також тісний зв’язок з дружиною колаборанта.

Після повномасштабного вторгнення жінка стала частиною потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Telegram-каналах та в соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні.

 

Вона поширювала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з Росії, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Криму. Прокуратура повідомляє, що підозрювана представляла збройну агресію як внутрішній конфлікт і глорифікувала представників окупаційної адміністрації РФ.

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Під час обшуку в місці її проживання знайшли російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Міра запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

 
 

Теми: СБУКиївська областьБучапрокуратура
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