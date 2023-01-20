СБУ задержала подругу жены Стремоусова, которая поселилась в Бучанском районе

Служба безопасности задержала в Бучанском районе Киевской области последовательницу известного коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая администрировала канал распространения российской пропаганды, а также поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Киевской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По информации следствия, это гражданка России, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевской области.

СБУ сообщает, что сначала женщина систематически участвовала в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что она поддерживала также тесную связь с женой коллаборанта.

После полномасштабного вторжения женщина стала частью мощной сети интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных Telegram-каналах и в социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине.

Она распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из России, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма.

Прокуратура сообщает, что подозреваемая представляла вооруженную агрессию как внутренний конфликт и глорифицировала представителей оккупационной администрации РФ.

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Во время обыска в месте ее проживания нашли российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, с которого она администрировала пропагандистскую группу.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Мера пресечения – круглосуточный домашний арест.