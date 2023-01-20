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Британія долучилась до країн, які домагатимуться притягнення до відповідальності керівництва РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 14:00
Джеймс Клеверли, скриншот

Британія пообіцяла відігравати провідну роль у ключовій групі партнерів-однодумців, які домагатимуться притягнення Росії до кримінальної відповідальності за незаконне вторгнення в Україну.

Про це заявив у п'ятницю 20 січня міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського уряду.

"Вторгнення Росії в Україну є обурливим порушенням міжнародного порядку, заснованого на правилах. Звірства, свідками яких ми стали в Україні, є диявольськими - тисячі солдатів і цивільних осіб загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки, рятуючи своє життя в найжахливіших обставинах" - сказав Клеверлі.

"Ці звірства не повинні залишитися безкарними. Саме тому Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, запропонувавши свій юридичний досвід для вивчення можливостей притягнення російських лідерів до повної відповідальності за їхні дії" - наголосив він.

За словами міністра, розслідування злочину агресії може доповнити вже існуючі механізми розслідування воєнних злочинів, включаючи Міжнародний кримінальний суд та внутрішній правовий процес України.

"Разом ці паралельні процеси допоможуть забезпечити повне розслідування всіх злочинів і притягнення винних до відповідальності" - сказав Клеверлі

Повідомляється, що разом з іншими міжнародними партнерами, запрошеними Україною, Велика Британія формуватиме бачення того, як забезпечити кримінальну відповідальність за російську агресію проти України.

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Це включає оцінку доцільності створення нового "гібридного" трибуналу (спеціалізованого суду, інтегрованого в національну систему правосуддя України з міжнародними елементами).

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок має намір притягти російське керівництво до відповідальності за розв'язану проти України війну за допомогою міжнародного спеціального суду.

Європарламент 19 січня проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. 

Євродепутати вважають, що трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво Білорусі. 

Теми: Велика БританіяРосіясудвійна
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