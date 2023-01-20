Британия присоединилась к странам, которые будут добиваться привлечения к ответственности руководства РФ

Великобритания пообещала играть ведущую роль в ключевой группе партнеров-единомышленников, которые будут добиваться привлечения России к уголовной ответственности за незаконное вторжение в Украину.

Об этом заявил в пятницу 20 января министр иностранных дел Джеймс Клеверли, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства.

"Вторжение России в Украину - это возмутительное нарушение международного порядка, основанного на правилах. Зверства, свидетелями которых мы стали в Украине, дьявольские - тысячи солдат и гражданских погибли, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома, спасая свою жизнь в самых ужасных обстоятельствах", - сказал Клеверли.

"Эти зверства не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к полной ответственности за их действия", - подчеркнул он.

По словам министра, расследование преступления агрессии может дополнить уже существующие механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и внутренний правовой процесс Украины.

"Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности", - сказал Клеверли

Сообщается, что вместе с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания будет формировать видение того, как обеспечить уголовную ответственность за российскую агрессию против Украины.

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Это включает оценку целесообразности создания нового "гибридного" трибунала (специализированного суда, интегрированного в национальную систему правосудия Украины с международными элементами).

Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена привлечь российское руководство к ответственности за развязанную против Украины войну с помощью международного специального суда.

Европарламент 19 января проголосовал за необязывающую резолюцию, которая призывает к созданию специального международного трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины.

Евродепутаты считают, что трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство Беларуси.