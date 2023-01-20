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Розвідники створюють власну флотилію FPV дронів-камікадзе

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 14:20
Розвідники створюють власну флотилію FPV дронів-камікадзе
Скрін з відео ГУР

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України "Крила" створює власну флотилію FPV дронів-камікадзе. 

Джерело: пресслужба розвідки

Дослівно: "Спецпідрозділ ГУР МО "Крила" розпочинає збір коштів на закупівлю 1000 FPV дронів для нового ударного угруповання, яке вже найближчим часом стане на захист нашої країни по всій лінії фронту".

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Деталі: У ГУР пояснили, що цей тип безпілотників став по-справжньому революційним засобом ведення бою. Адже FPV (First Person View) дрони дають можливість збирати розвідувальну інформацію та використовуються як снайперська зброя з відстані до 10 кілометрів.

Камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом в режимі "реального часу", водночас залишаючись на безпечній відстані. 

"Це допомагає зберегти життя нашим захисникам та ефективно знищувати техніку та особовий склад ворога", – повідомили у розвідці, додавши посилання на реквізити.

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Довідково: FPV-польоти – один із напрямів авіамоделізму, в якому пілот керує моделлю, спостерігаючи зображення, яке передається з камери моделі, в спеціальних відеоокулярах, або в моніторі.

Теми: розвідкабезпілотникиавіазброя
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