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Разведчики создают собственную флотилию FPV дронов-камикадзе

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 января 2023, 14:20
Разведчики создают собственную флотилию FPV дронов-камикадзе
Скрин из видео ГУР

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины "Крылья" создает собственную флотилию FPV дронов-камикадзе. 

Источник: пресс-служба разведки

Дословно: "Спецподразделение ГУР МО "Крылья" начинает сбор средств на закупку 1000 FPV дронов для новой ударной группировки, которая уже в ближайшее время станет на защиту нашей страны по всей линии фронта".

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Детали: В ГУР объяснили, что этот тип беспилотников стал по-настоящему революционным средством ведения боя. Ведь FPV (First Person View) дроны дают возможность собирать разведывательную информацию и используются как снайперское оружие с расстояния до 10 километров.

Камеры и современные средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме "реального времени", одновременно оставаясь на безопасном расстоянии. 

"Это помогает сохранить жизнь нашим защитникам и эффективно уничтожать технику и личный состав врага", – сообщили в разведке, добавив ссылку на реквизиты.

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Справка: FPV-полеты – одно из направлений авиамоделизма, в котором пилот управляет моделью, наблюдая изображение, которое передается с камеры модели, в специальных очках, или в мониторе.

Темы: разведкабеспилотникиавиаоружие
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