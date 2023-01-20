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На "Рамштайні" не домовились про танки, але Берлін доручив перевірити запаси Leopard

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 15:39
зустріч у форматі "Рамштайн", Getty Images

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

Як пише "Європейська правда", про це Пісторіус сказав в кулуарах зустрічі у п’ятницю, його цитує видання FAZ.

"Немає одностайної думки", - сказав Пісторіус про переговори щодо постаки Україні танків.

За його словами, враження, що Німеччина блокує таке рішення, є хибним.

"Є вагомі аргументи на користь поставки, є вагомі аргументи проти", - сказав міністр оборони Німеччини, додавши, що він поки що не може сказати, яким буде рішення і коли воно буде ухвалене.

Водночас він дав зрозуміти, що Німеччина готується до того, щоб бути готовою якнайшвидше поставити танки Leopard 2 у разі ухвалення рішення на користь постачання.

З цієї причини, за його словами, він видав наказ про відповідну перевірку в перший же день свого перебування на посаді, щоб визначити, якими є запаси танків у Бундесвері та у промисловості.

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Основна увага під час перевірки приділятиметься наявності та кількості танків, а також їх сумісності з танками та озброєнням, які можуть бути поставлені Україні іншими країнами.

Все це послужить підготовкою до дня, "який може настати", сказав Пісторіус.

Відповідаючи на запитання, він підтвердив, що йому нічого не відомо про такий наказ про перевірку від його попередниці, міністра Крістіне Ламбрехт, яка подала у відставку цього тижня.

Щодо Польщі Пісторіус зазначив, що партнери, які мають на озброєнні танки Leopard, можуть вільно навчати українських солдатів користуватися ними.

Пісторіус не захотів відповідати на питання, чи надасть Німеччина Польщі та іншим державам ліцензію на експорт танків німецького виробництва. За словами міністра оборони, це рішення за канцлером Шольцом.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Тим часом у німецькому уряді запевнили, що ніколи не було прив'язки постачання Україні танків Leopard до постачання танків Abrams Сполученими Штатами.

Раніше ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Теми: РамштайнзброяУкраїнаНімеччина
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