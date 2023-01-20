На "Рамштайне" не договорились о танках, но Берлин поручил проверить запасы Leopard

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Как пишет "Европейская правда", об этом Писториус сказал в кулуарах встречи в пятницу, его цитирует издание FAZ.

"Нет единодушного мнения", - сказал Писториус о переговорах по поставке Украине танков.

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По его словам, впечатление, что Германия блокирует такое решение, ошибочно.

"Есть весомые аргументы в пользу поставки, есть весомые аргументы против", - сказал министр обороны Германии, добавив, что он пока не может сказать, каким будет решение и когда оно будет принято.

В то же время он дал понять, что Германия готовится к тому, чтобы быть готовой как можно быстрее поставить танки Leopard 2 в случае принятия решения в пользу поставки.

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По этой причине, по его словам, он издал приказ о соответствующей проверке в первый же день своего пребывания в должности, чтобы определить, какие запасы танков есть в Бундесвере и у промышленности.

Основное внимание во время проверки будет уделяться наличию и количеству танков, а также их совместимости с танками и вооружением, которые могут быть поставлены Украине другими странами.

Все это послужит подготовкой ко дню, "который может наступить", сказал Писториус.

Отвечая на вопрос, он подтвердил, что ему ничего не известно о таком приказе о проверке от его предшественницы, министра Кристине Ламбрехт, которая подала в отставку на этой неделе.

По поводу Польши Писториус отметил, что партнеры, имеющие на вооружении танки Leopard, могут свободно обучать украинских солдат пользоваться ими.

Писториус не захотел отвечать на вопрос, предоставит ли Германия Польше и другим государствам лицензию на экспорт танков немецкого производства. По словам министра обороны, это решение за канцлером Шольцем.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Между тем в немецком правительстве заверили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.

Ранее СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.