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Берлін анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 16:26
Фото pixabay.com

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд євро.

Про це він сказав в кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

За словами Пісторіуса, у пакет увійдуть 40 бойових машин піхоти Marder, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.

Загалом "весняний пакет" включає поставку військової допомоги на суму понад мільярд євро, сказав Пісторіус. Таким чином загальна вартість наданої Німеччною військової допомоги перевищить 3,3 млрд євро.

"Німеччина не зупиниться і не відмовиться від підтримки України", – заявив Пісторіус.

Міністр також повідомив, що західні союзники поки не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2,  але він доручив своєму міністерству провести інвентаризацію танків для потенційної поставки.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

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Теми: Німеччинадопомога Україні
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