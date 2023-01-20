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Берлин анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 16:26
Фото pixabay.com

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 млрд евро.

Об этом он сказал в кулуарах встречи в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

По словам Писториуса, в пакет войдут 40 боевых машин пехоты Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

В общем "весенний пакет" включает поставку военной помощи на сумму более миллиарда евро, сказал Писториус. Таким образом общая стоимость предоставленной немецкой военной помощи превысит 3,3 млрд евро.

"Германия не остановится и не откажется от поддержки Украины", – заявил Писториус.

Министр также сообщил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2, но он поручил своему министерству провести инвентаризацию танков для потенциальной поставки.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

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Темы: Германияпомощь Украине
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