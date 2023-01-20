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Берлин анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 15:26
Берлин анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро
Фото pixabay.com

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 млрд евро.

Об этом он сказал в кулуарах встречи в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

По словам Писториуса, в пакет войдут 40 боевых машин пехоты Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

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В общем "весенний пакет" включает поставку военной помощи на сумму более миллиарда евро, сказал Писториус. Таким образом общая стоимость предоставленной немецкой военной помощи превысит 3,3 млрд евро.

"Германия не остановится и не откажется от поддержки Украины", – заявил Писториус.

Министр также сообщил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2, но он поручил своему министерству провести инвентаризацию танков для потенциальной поставки.

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Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Темы: Германияпомощь Украине
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