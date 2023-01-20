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Ердоган поговорив із Зеленським

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 16:17
Ердоган поговорив із Зеленським
ердоган і зеленський, Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив офіс турецького президента, пише "Європейська правда".

Під час розмови йшлося про гуманітарну та енергетичну підтримку України з боку Туреччини, а також функціонування зернового коридору, зазначили в офісі.

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"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль фасилітатора і посередника для встановлення тривалого миру між Росією і Україною", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Ердоган також повідомив, що триває робота над обміном полоненими та висловив готовність зробити "дипломатичний внесок у прискорення процесу, який відбувається на Запорізькій атомній електростанції".

16 січня Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, у якій він вкотре повторив свою пропозицію виступити посередником між Україною та Росією.

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Крім того, за інформацією турецької сторони, Ердоган і Путін обговорили "зерновий коридор" і поставки аміаку, а також проєкт з відправки російського зерна в країни Африки після його перемелювання на борошно в Туреччині.

Теми: ЕрдоганЗеленський
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