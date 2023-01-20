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Эрдоган поговорил с Зеленским

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 17:17
эрдоган и зеленский, Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил офис турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Во время разговора речь шла о гуманитарной и энергетической поддержке Украины со стороны Турции, а также функционировании зернового коридора, отметили в офисе.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль фасилитатора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной", - говорится в опубликованном сообщении.

Эрдоган также сообщил, что продолжается работа над обменом пленными и выразил готовность сделать "дипломатический вклад в ускорение процесса, который происходит на Запорожской атомной электростанции".

16 января Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он в очередной раз повторил свое предложение выступить посредником между Украиной и Россией.

Кроме того, по информации турецкой стороны, Эрдоган и Путин обсудили "зерновой коридор" и поставки аммиака, а также проект по отправке российского зерна в страны Африки после его перемалывания в муку в Турции.

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Темы: ЭрдоганЗеленский
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