Эрдоган поговорил с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил офис турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Во время разговора речь шла о гуманитарной и энергетической поддержке Украины со стороны Турции, а также функционировании зернового коридора, отметили в офисе.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль фасилитатора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной", - говорится в опубликованном сообщении.

Эрдоган также сообщил, что продолжается работа над обменом пленными и выразил готовность сделать "дипломатический вклад в ускорение процесса, который происходит на Запорожской атомной электростанции".

16 января Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он в очередной раз повторил свое предложение выступить посредником между Украиной и Россией.

Кроме того, по информации турецкой стороны, Эрдоган и Путин обсудили "зерновой коридор" и поставки аммиака, а также проект по отправке российского зерна в страны Африки после его перемалывания в муку в Турции.