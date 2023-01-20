WP: "Росатом" міг ввозити в Росію сировину й електроніку для російської армії

Російська державна корпорація "Росатом" може бути причетною до постачання сировини й електроніки збройним силам Росії, користуючись тим, що через важливість для західного ринку досі не потрапила під санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні The Washington Post.

У листі керівника департаменту "Росатому", датованому жовтнем 2022 року і отриманому українською розвідкою, йдеться про зустріч із представниками міністерства оборони та військово-промислового комплексу РФ.

З нього випливає, що компанія пропонує товари російським військовим частинам і російським виробникам зброї, які перебувають під санкціями. Серед них – виробник ракетних систем "Алмаз-Антей", "Техмаш", що виробляє некеровані бомби і системи залпового вогню, виробники ракет "Іскандер" і пускових установок "Ураган" тощо.

Серед матеріалів, які дочірні компанії "Росатому" пропонували надати російській оборонній промисловості, як свідчать документи в розпорядженні The Washington Post, є оксид алюмінію – важливий компонент для ракетного палива; літій-іонні батареї для живлення танків, систем протиракетної оборони та іншого озброєння; технології 3D-друку; хімічні сполуки, що використовуються в авіа- і ракетобудуванні.

Встановити, чи відбулись постачання цих компонентів через "Росатом" російській армії, неможливо. Та з митних даних відомо, що принаймні одна дочірня компанія "Росатома" – "Ренера" – імпортувала з Південної Кореї компоненти літій-іонних акумуляторів на суму щонайменше $1 млн з початку повномасштабної війни в Україні.

Досі "Росатом" уникав санкцій Заходу – частково через занепокоєння потенційними економічними наслідками через вплив на ядерну енергетику. Серед іншого, у країнах ЄС працюють 18 атомних електростанцій російського виробництва, "Росатом" контролює близько 30% світового ринку збагачення урану і 17% ринку реакторного палива.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що розкрита інформація "б'є на сполох ще сильніше і доводить, що проблема є більш масштабною, ніж було відомо раніше".

"Ми закликаємо всі держави припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією, уникати участі в будь-яких нових спільних проєктах із Росією в цій галузі і ввести персональні санкції проти ключових посадових осіб і співробітників "Росатому", які втручалися в роботу ядерної системи України", – йдеться в заяві очільника МЗС.

Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора Росії, зокрема "Росатому", вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції. Як вважає WP, розкриття інформації про роль "Росатома" в підтримці російської збройної промисловості тепер посилить тиск із метою включення її до санкційного списку.