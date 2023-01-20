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WP: "Росатом" мог ввозить в Россию сырье и электронику для российской армии

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 17:00
WP: Росатом мог ввозить в Россию сырье и электронику для российской армии
Фото: Getty Images

Российская государственная корпорация "Росатом" может быть причастна к поставкам сырья и электроники вооруженным силам России, пользуясь тем, что из-за важности для западного рынка до сих пор не попала под санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании The Washington Post.

В письме руководителя департамента "Росатома", датированном октябрем 2022 года и полученном украинской разведкой, говорится о встрече с представителями министерства обороны и военно-промышленного комплекса РФ.

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Из него следует, что компания предлагает товары российским воинским частям и российским производителям оружия, которые находятся под санкциями. Среди них - производитель ракетных систем "Алмаз-Антей", "Техмаш", производящий неуправляемые бомбы и системы залпового огня, производители ракет "Искандер" и пусковых установок "Ураган" и др.

Среди материалов, которые дочерние компании "Росатома" предлагали предоставить российской оборонной промышленности, как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении The Washington Post, есть оксид алюминия - важный компонент для ракетного топлива; литий-ионные батареи для питания танков, систем противоракетной обороны и другого вооружения; технологии 3D-печати; химические соединения, используемые в авиа- и ракетостроении.

Установить, состоялись ли поставки этих компонентов через "Росатом" российской армии, невозможно. Но из таможенных данных известно, что по крайней мере одна дочерняя компания "Росатома" - "Ренера" - импортировала из Южной Кореи компоненты литий-ионных аккумуляторов на сумму не менее $1 млн с начала полномасштабной войны в Украине.

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До сих пор "Росатом" избегал санкций Запада - частично из-за обеспокоенности потенциальными экономическими последствиями из-за влияния на ядерную энергетику. Среди прочего, в странах ЕС работают 18 атомных электростанций российского производства, "Росатом" контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка реакторного топлива.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что раскрытая информация "бьет тревогу еще сильнее и доказывает, что проблема более масштабна, чем было известно ранее".

"Мы призываем все государства прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией, избегать участия в любых новых совместных проектах с Россией в этой области и ввести персональные санкции против ключевых должностных лиц и сотрудников "Росатома", которые вмешивались в работу ядерной системы Украины", - говорится в заявлении главы МИД.

Украина, а также некоторые страны ЕС не первый месяц призывают к введению санкций против ядерного сектора России, в частности "Росатома", указывая на его причастность к оккупации Запорожской атомной электростанции. Как считает WP, раскрытие информации о роли "Росатома" в поддержке российской вооруженной промышленности теперь усилит давление с целью включения ее в санкционный список.

Темы: санкцииРосcиявойна
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