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Російські пропагандисти вже заявили, що знищили Abrams під Соледаром

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 січня 2023, 17:30
Російські пропагандисти вже заявили, що знищили Abrams під Соледаром
знімок, який поширюють окупанти

Російські окупанти стверджують, що знищили під Соледаром американський танк М1 Abrams. Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує заяви пропагандистів. 

Джерело: Центр протидії дезінформації

Дослівно: "Ворожі джерела стверджують, що військові ЗС РФ під Соледаром знищили перший американський танк М1 Abrams ще й із звичайного РПГ-18 "Муха".

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Це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передала жодного такого танку".

Деталі: Крім того, фото, яке поширюють окупанти, зроблене навесні чи влітку про що свідчить зелень на деревах: "Пропагандисти навіть не подумали прибрати зелене дерево".

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Теми: Росіявійназброяпропаганда
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