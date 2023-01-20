Російські пропагандисти вже заявили, що знищили Abrams під Соледаром

Російські окупанти стверджують, що знищили під Соледаром американський танк М1 Abrams. Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує заяви пропагандистів.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Дослівно: "Ворожі джерела стверджують, що військові ЗС РФ під Соледаром знищили перший американський танк М1 Abrams ще й із звичайного РПГ-18 "Муха".

Реклама:

Це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передала жодного такого танку".

Деталі: Крім того, фото, яке поширюють окупанти, зроблене навесні чи влітку про що свідчить зелень на деревах: "Пропагандисти навіть не подумали прибрати зелене дерево".