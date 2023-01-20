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Російські пропагандисти вже заявили, що знищили Abrams під Соледаром

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 січня 2023, 18:30
знімок, який поширюють окупанти

Російські окупанти стверджують, що знищили під Соледаром американський танк М1 Abrams. Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує заяви пропагандистів. 

Джерело: Центр протидії дезінформації

Дослівно: "Ворожі джерела стверджують, що військові ЗС РФ під Соледаром знищили перший американський танк М1 Abrams ще й із звичайного РПГ-18 "Муха".

Це – примітивний фейк роспропаганди зі старим фото, що зроблено не в Україні. Окупантів не бентежить той факт, що Україні США поки що не передала жодного такого танку".

Деталі: Крім того, фото, яке поширюють окупанти, зроблене навесні чи влітку про що свідчить зелень на деревах: "Пропагандисти навіть не подумали прибрати зелене дерево".

Теми: Росіявійназброяпропаганда
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