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Российские пропагандисты уже заявили, что уничтожили Abrams под Соледаром

Алена МазуренкоПятница, 20 января 2023, 17:30
Российские пропагандисты уже заявили, что уничтожили Abrams под Соледаром
снимок, который распространяют оккупанты

Российские оккупанты утверждают, что уничтожили под Соледаром американский танк М1 Abrams. Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает заявления пропагандистов. 

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "Вражеские источники утверждают, что военные ВС РФ под Соледаром уничтожили первый американский танк М1 Abrams еще и из обычного РПГ-18 "Муха".

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Это - примитивный фейк роспропаганды со старым фото, сделанным не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передала ни одного такого танка".

Детали: Кроме того, фото, которое распространяют оккупанты, сделано весной или летом о чем свидетельствует зелень на деревьях: "Пропагандисты даже не подумали убрать зеленое дерево".

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Темы: Росcиявойнаоружиепропаганда
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