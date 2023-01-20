Российские пропагандисты уже заявили, что уничтожили Abrams под Соледаром

Российские оккупанты утверждают, что уничтожили под Соледаром американский танк М1 Abrams. Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает заявления пропагандистов.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "Вражеские источники утверждают, что военные ВС РФ под Соледаром уничтожили первый американский танк М1 Abrams еще и из обычного РПГ-18 "Муха".

Это - примитивный фейк роспропаганды со старым фото, сделанным не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передала ни одного такого танка".

Детали: Кроме того, фото, которое распространяют оккупанты, сделано весной или летом о чем свидетельствует зелень на деревьях: "Пропагандисты даже не подумали убрать зеленое дерево".