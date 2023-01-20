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15 країн обговорили поставки Leopard, але рішення немає – Міноборони Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 18:35

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині підтвердив відсутність рішення щодо постачання танків Leopard Україні. 

Заяву міністра на пресконференції цитує польське видання Onet, повідомляє "Європейська правда".

"Під час зустрічі ми спілкувалися у групі 15 країн, які використовують танки Leopard. Ми хочемо створити коаліцію країн, щоб оснастити Україну цими танками. Жодних рішень не ухвалено, ми домовилися про подальші зустрічі", - сказав Блащак.

Главу міністерства оборони Польщі запитали про слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який раніше заявив, що "немає єдиної думки про постачання Leopard". Журналісти запитували у Блащака, які країни виступили за, а які проти. 

"Через деякий час у мене будуть двосторонні переговори з моїм німецьким колегою, і я поставлю таке запитання", - відповів Блащак.

За його словами, на зустрічі міністр Пісторіус сказав, що він є міністром другий день, тому поки що не може дати висновки щодо танків. Але Блащак висловив переконання, що "створення цієї коаліції буде успішним".

Він також розповів про інші деталі переговорів, відзначивши, що міністри обговорили потенційний наступ РФ. 

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"Ми говорили про загрози, які походять від імперської політики Росії. Ми можемо очікувати на нову атаку проти України. Я постійно згадую той факт, що кремлівський правитель намагається відновити імперію зла, яка, звісно, не зупиниться, якщо почне окуповувати Україну, і захоче піти далі. Ми маємо зробити все для підтримки українців, щоб війна не перекинулася на територію Північноатлантичного альянсу", - зауважив Блащак.

Він також розповів про підтримку, яку надасть українським військам Польща.

За його словами, Польща зможе оснастити та навчити українських солдатів до рівня бригади до кінця березня.

Він додав, що для цього будуть використовуватися бойові машини піхоти та танки Т-72, а польська армія отримає західну техніку.

Як відомо, західні партнери України чинять на Берлін тиск з метою дати "зелене світло" хоча б реекспорту танків німецького виробництва, і в п'ятницю на американській авіабазі Рамштайн відбулися переговори щодо цього.

Однак, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, рішення щодо постачання Україні танків досягнуте не було.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Теми: ПольщазброяУкраїнаНімеччина
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