15 стран обсудили поставки Leopard, но решения нет – Минобороны Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в формате "Рамштайн" в Германии подтвердил отсутствие решения о поставках танков Leopard Украине.

Заявление министра на пресс-конференции цитирует польское издание Onet, сообщает "Европейская правда".

"Во время встречи мы общались в группе 15 стран, которые используют танки Leopard. Мы хотим создать коалицию стран, чтобы оснастить Украину этими танками. Никаких решений не принято, мы договорились о дальнейших встречах", - сказал Блащак.

Главу министерства обороны Польши спросили о словах министра обороны Германии Бориса Писториуса, который ранее заявил, что "нет единого мнения о поставках Leopard". Журналисты спрашивали у Блащака, какие страны выступили за, а какие против.

"Через некоторое время у меня будут двусторонние переговоры с моим немецким коллегой, и я задам такой вопрос", - ответил Блащак.

По его словам, на встрече министр Писториус сказал, что он является министром второй день, поэтому пока не может дать выводы относительно танков. Но Блащак выразил убеждение, что "создание этой коалиции будет успешным".

Он также рассказал о других деталях переговоров, отметив, что министры обсудили потенциальное наступление РФ.

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"Мы говорили об угрозах, которые исходят от имперской политики России. Мы можем ожидать новую атаку против Украины. Я постоянно вспоминаю тот факт, что кремлевский правитель пытается восстановить империю зла, которая, конечно, не остановится, если начнет оккупировать Украину, и захочет пойти дальше. Мы должны сделать все для поддержки украинцев, чтобы война не перекинулась на территорию Североатлантического альянса", - отметил Блащак.

Он также рассказал о поддержке, которую окажет украинским войскам Польша.

По его словам, Польша сможет оснастить и обучить украинских солдат до уровня бригады до конца марта.

Он добавил, что для этого будут использоваться боевые машины пехоты и танки Т-72, а польская армия получит западную технику.

Как известно, западные партнеры Украины оказывают на Берлин давление с целью дать "зеленый свет" хотя бы реэкспорту танков немецкого производства, и в пятницу на американской авиабазе Рамштайн состоялись переговоры по этому поводу.

Однако, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, решение о поставках Украине танков достигнуто не было.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.