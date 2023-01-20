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У Мелітополі окупанти пропускатимуть на блокпостах лише з перепустками – Генштаб

Олена РощінаП'ятниця, 20 січня 2023, 17:51
У Мелітополі окупанти пропускатимуть на блокпостах лише з перепустками – Генштаб
Мелітополь, фото РИА Новости

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники з 1 березня  заборонять людям перетинати блокпости без спеціальних перепусток.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 20 січня

Дослівно: "Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних".

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Інші подробиці: Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території Луганської області триває мобілізація. 

Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого "МНС".

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяГенштаб
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