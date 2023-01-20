У Мелітополі окупанти пропускатимуть на блокпостах лише з перепустками – Генштаб

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники з 1 березня заборонять людям перетинати блокпости без спеціальних перепусток.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 20 січня

Дослівно: "Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних".

Інші подробиці: Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території Луганської області триває мобілізація.

Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого "МНС".