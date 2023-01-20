Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі окупанти пропускатимуть на блокпостах лише з перепустками – Генштаб

Олена РощінаП'ятниця, 20 січня 2023, 18:51
Мелітополь, фото РИА Новости

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники з 1 березня  заборонять людям перетинати блокпости без спеціальних перепусток.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 20 січня

Дослівно: "Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних".

Інші подробиці: Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території Луганської області триває мобілізація. 

Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого "МНС".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією – ISW

В ОП сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки

Ми не викручуємо руки і не вмовляємо – Білий дім про надання Україні танків Leopard

відеоВ Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King – Резніков

Нардепа з "батальйону Монако" Столара не випустили з України – джерела

Німеччина досі не рахувала свої справні танки Leopard, щоб "не створювати хибних вражень" - ЗМІ

Усі новини...
Мелітополь
У Мелітополі прогримів гучний вибух – мер
У Мелітополі окупантів вже більше, ніж місцевих жителів – мер
Детонував 5 годин: у Мелітополі знищили склад боєприпасів РФ – мер
Останні новини
07:42
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – Генштаб
06:59
Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією – ISW
05:58
Керівник апарату адміністрації Байдена йде у відставку – ЗМІ
04:54
У будинку Байдена знайшли нову порцію документів з грифом "таємно"
03:53
Фінляндія заморозила російських активів майже на €200 млн
02:47
Новий міністр оборони Німеччини повідомив про плани відвідати Україну
01:58
В ОП сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки
00:56
Ми не викручуємо руки і не вмовляємо – Білий дім про надання Україні танків Leopard
00:14
Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні 19 – ЗМІ
23:45
Сумщина: росіяни у суботу завдали 115 ударів, є руйнування й поранений
Усі новини...