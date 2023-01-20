Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мелитополе оккупанты будут пропускать на блокпостах только с пропусками – Генштаб

Елена РощинаПятница, 20 января 2023, 18:51
Мелитополь, фото РИА Новости

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики с 1 марта запретят людям пересекать блокпосты без специальных пропусков.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 20 января

Дословно: "Противник усиливает режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных".

Другие подробности: В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории Луганской области продолжается мобилизация. 

Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого "МЧС".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупацияГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW

В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты

Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard

видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

Все новости...
Мелитополь
В Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
В Мелитополе оккупантов уже больше, чем местных жителей – мэр
Детонировал 5 часов: в Мелитополе уничтожили склад боеприпасов РФ – мэр
Последние новости
07:42
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб
06:59
Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW
05:58
Руководитель аппарата администрации Байдена уходит в отставку – СМИ
04:54
В доме Байдена нашли новую порцию документов с грифом "секретно"
03:53
Финляндия заморозила российских активов почти на €200 млн
02:47
Новый министр обороны Германии сообщил о планах посетить Украину
01:58
В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты
00:56
Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard
00:14
Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине 19 – СМИ
23:45
Сумщина: россияне в субботу нанесли 115 ударов, есть разрушения и раненый
Все новости...