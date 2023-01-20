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Заступник генпрокурора Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на авто львівського підприємця – УП

Михайло Ткач, Альона Мазуренко П'ятниця, 20 січня 2023, 19:05
фото: ОГП

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка - охоронець Козловського. 

Джерело: журналіст "Української правди" Михайло Ткач у Facebook

Пряма мова: "Продовжуємо розповідати про новорічні канікули наших українських еліт.

Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко. Марбелья (Іспанія). Фото опублікувала дружина Симоненка в інстаграм.

За інформацією джерел у правоохоронних органах Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів".

Деталі: За словами джерел Симоненко покинув Україну 30.12.2022 через ПП "Краківець" на автомобілі Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, разом з Віктором Деркачем (за кермом).

А повернувся в Україну 08.01.2023 через ПП "Краківець" разом з Романом Серетком (за кермом) на тому ж авто.

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Автомобіль, на якому подорожував Симоненко зареєстрований на компанію ТОВ "ХОЛДИНГ "ГРАНД ГОТЕЛЬ"".

Компанія належить дружині дуже відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.

Пряма мова: "Правоохоронці рівня Симоненка не можуть не знати чим саме займається людина, яка має стосунок до ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика".

Деталі: Крім того, Козловський почесний президента ФК "Рух" та власник улюбленого з початку вторгнення серед української еліти готеля у Львівській області "Emily Resort", який іноді безкоштовно приймає топ-посадовців.

Також Серетко, який завозив заступника гепрокурора в Україну, є охоронцем Козловського: "Якщо подивитись у відповідному додатку як записаний в телефонах пан Серетко, то записаний він як охоронець Козловського та начальник охорони того самого готеля "Emily Resort".

Деркач, який вивозив Симоненка з України на машині Козловського, у 2016-2018 роки подавав декларації про майновий стан як працівник управління Держслужби спецзв'язку та захисту інформації у Львівській області.

Теми: Генпрокуратуравійна
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