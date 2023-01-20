Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместитель генпрокурора Симоненко ездил в отпуск в Испанию на авто львовского предпринимателя – УП

Михаил Ткач, Алена МазуренкоПятница, 20 января 2023, 19:05
фото: ОГП

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского. 

Источник: журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook

Прямая речь: "Продолжаем рассказывать о новогодних каникулах наших украинских элит.

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко. Марбелья (Испания). Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграм.

По информации источников в правоохранительных органах Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней".

Детали: По словам источников Симоненко покинул Украину 30.12.2022 через ПП "Краковец" на автомобиле Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем).

А вернулся в Украину 08.01.2023 через ПП "Краковец" вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто.

ВИДЕО ДНЯ

Автомобиль, на котором путешествовал Симоненко зарегистрирован на компанию ООО "ХОЛДИНГ "ГРАНД ОТЕЛЬ"".

Компания принадлежит жене очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.

Прямая речь: "Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать чем именно занимается человек, который имеет отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика".

Детали: Кроме того, Козловский почетный президента ФК "Рух" и владелец любимого с начала вторжения России среди украинской элиты отеля во Львовской области "Emily Resort", который иногда бесплатно принимает топ-чиновников.

Также Серетко, который завозил заместителя гепрокурора в Украину, является охранником Козловского: "Если посмотреть в соответствующем приложении как записан в телефонах господин Серетко, то записан он как охранник Козловского и начальник охраны того самого отеля "Emily Resort".

Деркач, который вывозил Симоненко из Украины, в 2016-2018 годы подавал декларации об имущественном состоянии как работник управления Госслужбы спецсвязи и защиты информации во Львовской области.

Темы: Генпрокуратуравойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW

В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты

Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard

видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

Все новости...
Генпрокуратура
Зеленский о новоназначенном генпрокуроре: "Человек порядочный и профессиональный"
Власти определились с новым генпрокурором, скоро будет представление в ВР – источники
В Украину прибыл генпрокурор США
Последние новости
08:27
Ликвидированы еще 600 оккупантов и десятки российской техники
07:42
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб
06:59
Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией – ISW
05:58
Руководитель аппарата администрации Байдена уходит в отставку – СМИ
04:54
В доме Байдена нашли новую порцию документов с грифом "секретно"
03:53
Финляндия заморозила российских активов почти на €200 млн
02:47
Новый министр обороны Германии сообщил о планах посетить Украину
01:58
В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты
00:56
Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard
00:14
Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине 19 – СМИ
Все новости...