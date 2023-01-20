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Заместитель генпрокурора Симоненко ездил в отпуск в Испанию на авто львовского предпринимателя – УП

Михаил Ткач, Алена МазуренкоПятница, 20 января 2023, 18:05
Заместитель генпрокурора Симоненко ездил в отпуск в Испанию на авто львовского предпринимателя – УП
фото: ОГП

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского. 

Источник: журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook

Прямая речь: "Продолжаем рассказывать о новогодних каникулах наших украинских элит.

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Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко. Марбелья (Испания). Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграм.

По информации источников в правоохранительных органах Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней".

Детали: По словам источников Симоненко покинул Украину 30.12.2022 через ПП "Краковец" на автомобиле Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем).

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А вернулся в Украину 08.01.2023 через ПП "Краковец" вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто.

Автомобиль, на котором путешествовал Симоненко зарегистрирован на компанию ООО "ХОЛДИНГ "ГРАНД ОТЕЛЬ"".

Компания принадлежит жене очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.

Прямая речь: "Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать чем именно занимается человек, который имеет отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика".

Детали: Кроме того, Козловский почетный президента ФК "Рух" и владелец любимого с начала вторжения России среди украинской элиты отеля во Львовской области "Emily Resort", который иногда бесплатно принимает топ-чиновников.

Также Серетко, который завозил заместителя гепрокурора в Украину, является охранником Козловского: "Если посмотреть в соответствующем приложении как записан в телефонах господин Серетко, то записан он как охранник Козловского и начальник охраны того самого отеля "Emily Resort".

Деркач, который вывозил Симоненко из Украины, в 2016-2018 годы подавал декларации об имущественном состоянии как работник управления Госслужбы спецсвязи и защиты информации во Львовской области.

Темы: Генпрокуратуравойна
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