Росія планувала здійснити переворот у Болгарії у 2016 році – Bellingcat

Військова розвідка Росії розробила план вчинення державного перевороту у Болгарії у 2016 році, який вдалося зірвати після превентивного арешту його учасників.

Про це заявив під час дискусії в парламенті Болгарії виконавчий директор розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, спроба перевороту в Болгарії була запланована на 20 квітня 2016 року. Він мав бути здійснений руками двох воєнізованих організацій, "Василь Левські" та "Шипка".

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Понад 700 бойовиків мали влаштувати заворушення в парламенті, почати стрілянину й спробувати захопити владу. Операція нібито підтримувалась Російською православною церквою.

Спроба путчу провалилася через превентивний арешт сотень учасників воєнізованих формувань, з яких до Софії змогли дістатися лише три десятки. Затримано було й організатора операції Владіміра Русєва, відомого під псевдонімом "Вальтер Калашніков".

У 1996 році Русєв фігурував як власник охоронної компанії Walter Catani, яка хвалилася тим, що "скликала" у Болгарії зустріч лідерів глобального безпекового тресту за участю колишніх офіцерів Моссада, КДБ та ЦРУ.

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Сам Грозєв розповів про це через заздалегідь записане відеозвернення через те, що Росія нещодавно оголосила журналіста в розшук.

Починаючи з 2014-2015 років, як показують дослідження Bellingcat, болгарські друковані видання й телеканали, контрольовані пов’язаними з Росією олігархами, транслювали російський наратив щодо того, що відбувається в Криму і Донбасі.

Нагадаємо, минулого місяця прокуратура Софії наказала контррозвідці країни розпочати розслідування діяльності проросійських воєнізованих формувань після отримання інформації про те, що ця організація скоїла злочини проти країни.